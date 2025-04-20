Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Çapanoğlu1-1

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 04:18     05:49     12:45     16:29     19:30     20:56

Akdağmadeni    04:14    05:45     12:40     16:25     19:26     20:51

Aydıncık             04:17     05:48     12:43     16:27     19:28     20:53

Boğazlıyan         04:20     05:50     12:43     16:27     19:27     20:51

Çandır                 04:19    05:49     12:42     16:26     19:26     20:50

Çayıralan            04:18    05:48     12:42     16:25     19:25     20:49

Çekerek             04:14     05:46     12:42     16:27     19:28     20:54

Kadışehri            04:15    05:46     12:41     16:25     19:26     20:51

Saraykent           04:17    05:48     12:42     16:26     19:26     20:51

Sarıkaya              04:18    05:49     12:43     16:26     19:27     20:51

Şefaatli                04:21    05:51     12:45     16:29     19:29     20:53

Sorgun                04:16    05:48     12:43     16:28     19:29     20:54

Yenifakılı            04:21     05:51     12:44     16:28     19:28     20:52

Yerköy                04:20     05:51     12:46     16:30     19:32     20:56

Kaynak: Haber Merkezi