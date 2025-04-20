Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:18 05:49 12:45 16:29 19:30 20:56

Akdağmadeni 04:14 05:45 12:40 16:25 19:26 20:51

Aydıncık 04:17 05:48 12:43 16:27 19:28 20:53

Boğazlıyan 04:20 05:50 12:43 16:27 19:27 20:51

Çandır 04:19 05:49 12:42 16:26 19:26 20:50

Çayıralan 04:18 05:48 12:42 16:25 19:25 20:49

Çekerek 04:14 05:46 12:42 16:27 19:28 20:54

Kadışehri 04:15 05:46 12:41 16:25 19:26 20:51

Saraykent 04:17 05:48 12:42 16:26 19:26 20:51

Sarıkaya 04:18 05:49 12:43 16:26 19:27 20:51

Şefaatli 04:21 05:51 12:45 16:29 19:29 20:53

Sorgun 04:16 05:48 12:43 16:28 19:29 20:54

Yenifakılı 04:21 05:51 12:44 16:28 19:28 20:52

Yerköy 04:20 05:51 12:46 16:30 19:32 20:56