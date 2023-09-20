Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (1)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:55     06:19     12:39     16:07     18:50     20:09

Akdağmadeni    04:51     06:15     12:35     16:03     18:46     20:04

Aydıncık             04:53     06:17     12:38     16:05     18:48     20:07

Boğazlıyan         04:54     06:17     12:38     16:05     18:48     20:06

Çandır                 04:53     06:16     12:37     16:04     18:47     20:05

Çayıralan            04:52     06:16     12:36     16:04     18:47     20:04

Çekerek              04:52     06:16     12:37     16:04     18:47     20:06

Kadışehri            04:51     06:15     12:36     16:03     18:46     20:05

Saraykent           04:52     06:16     12:37     16:04     18:47     20:06

Sarıkaya              04:53     06:17     12:37     16:05     18:48     20:06

Şefaatli               04:56     06:19     12:40     16:07     18:50     20:08

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Sorgun                04:53     06:17     12:38     16:05     18:49     20:07

Yenifakılı            04:55     06:18     12:39     16:06     18:49     20:07

Yerköy                04:57     06:20     12:41     16:08     18:51     20:10