Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:26 06:49 12:31 15:32 18:03 19:21
Akdağmadeni 05:21 06:44 12:26 15:28 17:59 19:16
Aydıncık 05:24 06:47 12:29 15:30 18:01 19:19
Boğazlıyan 05:24 06:46 12:29 15:32 18:02 19:19
Çandır 05:23 06:45 12:28 15:30 18:01 19:18
Çayıralan 05:22 06:45 12:27 15:30 18:00 19:17
Çekerek 05:23 06:46 12:28 15:29 18:00 19:18
Kadışehri 05:22 06:45 12:27 15:28 17:59 19:17
Saraykent 05:23 06:46 12:28 15:30 18:00 19:18
Sarıkaya 05:23 06:46 12:28 15:31 18:01 19:18
Şefaatli 05:26 06:49 12:31 15:33 18:03 19:21
Sorgun 05:24 06:47 12:29 15:31 18:01 19:19
Yenifakılı 05:25 06:47 12:30 15:33 18:03 19:20
Yerköy 05:27 06:50 12:32 15:34 18:04 19:22Kaynak: İleri Gazetesi