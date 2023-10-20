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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:26 06:49 12:31 15:32 18:03 19:21

Akdağmadeni 05:21 06:44 12:26 15:28 17:59 19:16

Aydıncık 05:24 06:47 12:29 15:30 18:01 19:19

Boğazlıyan 05:24 06:46 12:29 15:32 18:02 19:19

Çandır 05:23 06:45 12:28 15:30 18:01 19:18

Çayıralan 05:22 06:45 12:27 15:30 18:00 19:17

Çekerek 05:23 06:46 12:28 15:29 18:00 19:18

Kadışehri 05:22 06:45 12:27 15:28 17:59 19:17

Saraykent 05:23 06:46 12:28 15:30 18:00 19:18

Sarıkaya 05:23 06:46 12:28 15:31 18:01 19:18

Şefaatli 05:26 06:49 12:31 15:33 18:03 19:21

Sorgun 05:24 06:47 12:29 15:31 18:01 19:19

Yenifakılı 05:25 06:47 12:30 15:33 18:03 19:20

Yerköy 05:27 06:50 12:32 15:34 18:04 19:22