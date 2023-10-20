Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:26     06:49     12:31     15:32     18:03     19:21

Akdağmadeni    05:21     06:44     12:26     15:28     17:59     19:16

Aydıncık             05:24     06:47     12:29     15:30     18:01     19:19

Boğazlıyan         05:24     06:46     12:29     15:32     18:02     19:19

Çandır                 05:23     06:45     12:28     15:30     18:01     19:18

Çayıralan            05:22     06:45     12:27     15:30     18:00     19:17

Çekerek              05:23     06:46     12:28     15:29     18:00     19:18

Kadışehri            05:22     06:45     12:27     15:28     17:59     19:17

Yozgat namaz vakitleri 19 Ekim 2023 Perşembe Yozgat namaz vakitleri 19 Ekim 2023 Perşembe

Saraykent           05:23     06:46     12:28     15:30     18:00     19:18

Sarıkaya              05:23     06:46     12:28     15:31     18:01     19:18                    

Şefaatli               05:26     06:49     12:31     15:33     18:03     19:21

Sorgun                05:24     06:47     12:29     15:31     18:01     19:19

Yenifakılı            05:25     06:47     12:30     15:33     18:03     19:20

Yerköy                05:27     06:50     12:32     15:34     18:04     19:22

Kaynak: İleri Gazetesi