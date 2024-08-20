Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:18 05:51 12:49 16:35 19:38 21:04
Akdağmadeni 04:15 05:47 12:45 16:30 19:33 20:59
Aydıncık 04:15 05:48 12:47 16:33 19:36 21:03
Boğazlıyan 04:19 05:50 12:47 16:32 19:35 21:00
Çandır 04:18 05:49 12:46 16:31 19:34 20:59
Çayıralan 04:17 05:48 12:46 16:31 19:34 20:59
Çekerek 04:15 05:47 12:46 16:32 19:35 21:02
Kadışehri 04:14 05:46 12:45 16:31 19:34 21:00
Saraykent 04:16 05:48 12:46 16:32 19:35 21:01
Sarıkaya 04:17 05:49 12:47 16:32 19:35 21:00
Şefaatli 04:20 05:51 12:49 16:35 19:38 21:03
Sorgun 04:17 05:49 12:48 16:33 19:36 21:02
Yenifakılı 04:20 05:51 12:48 16:33 19:36 21:01
Yerköy 04:20 05:52 12:51 16:36 19:39 21:05