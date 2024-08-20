Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:18 05:51 12:49 16:35 19:38 21:04

Akdağmadeni 04:15 05:47 12:45 16:30 19:33 20:59

Aydıncık 04:15 05:48 12:47 16:33 19:36 21:03

Boğazlıyan 04:19 05:50 12:47 16:32 19:35 21:00

Çandır 04:18 05:49 12:46 16:31 19:34 20:59

Çayıralan 04:17 05:48 12:46 16:31 19:34 20:59

Çekerek 04:15 05:47 12:46 16:32 19:35 21:02

Kadışehri 04:14 05:46 12:45 16:31 19:34 21:00

Saraykent 04:16 05:48 12:46 16:32 19:35 21:01

Sarıkaya 04:17 05:49 12:47 16:32 19:35 21:00

Şefaatli 04:20 05:51 12:49 16:35 19:38 21:03

Sorgun 04:17 05:49 12:48 16:33 19:36 21:02

Yenifakılı 04:20 05:51 12:48 16:33 19:36 21:01

Yerköy 04:20 05:52 12:51 16:36 19:39 21:05