Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:18     05:51     12:49     16:35     19:38     21:04

Akdağmadeni    04:15     05:47     12:45     16:30     19:33     20:59

Aydıncık             04:15     05:48     12:47     16:33     19:36     21:03

Boğazlıyan         04:19     05:50     12:47     16:32     19:35     21:00

Çandır                 04:18     05:49     12:46     16:31     19:34     20:59

Çayıralan            04:17     05:48     12:46     16:31     19:34     20:59

Çekerek              04:15     05:47     12:46     16:32     19:35     21:02

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Kadışehri            04:14     05:46     12:45     16:31     19:34     21:00

Saraykent           04:16     05:48     12:46     16:32     19:35     21:01

Sarıkaya              04:17     05:49     12:47     16:32     19:35     21:00

Şefaatli                04:20    05:51     12:49     16:35     19:38     21:03

Sorgun                04:17     05:49     12:48     16:33     19:36     21:02

Yenifakılı            04:20     05:51     12:48     16:33     19:36     21:01

Yerköy                04:20     05:52     12:51     16:36     19:39     21:05

Kaynak: Haber Merkezi