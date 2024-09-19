Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:55 06:19 12:40 16:07 18:51 20:09

Akdağmadeni 04:51 06:14 12:35 16:03 18:46 20:05

Aydıncık 04:52 06:17 12:38 16:05 18:49 20:08

Boğazlıyan 04:54 06:17 12:38 16:05 18:49 20:06

Çandır 04:53 06:16 12:37 16:04 18:48 20:05

Çayıralan 04:52 06:15 12:36 16:04 18:47 20:05

Çekerek 04:51 06:16 12:37 16:04 18:48 20:07

Kadışehri 04:50 06:15 12:36 16:03 18:47 20:05

Saraykent 04:52 06:16 12:37 16:04 18:48 20:06

Sarıkaya 04:53 06:16 12:37 16:05 18:48 20:06

Şefaatli 04:55 06:19 12:40 16:07 18:51 20:09

Sorgun 04:53 06:17 12:38 16:06 18:49 20:08

Yenifakılı 04:55 06:18 12:39 16:06 18:50 20:07

Yerköy 04:56 06:20 12:41 16:08 18:52 20:10