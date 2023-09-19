Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (2)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:54     06:18     12:40     16:08     18:52     20:10

‘Sizler için ne yapsak azdır’ ‘Sizler için ne yapsak azdır’

Akdağmadeni    04:50     06:14     12:36     16:04     18:47     20:06

Aydıncık             04:51     06:16     12:38     16:06     18:50     20:09

Boğazlıyan         04:53     06:16     12:38     16:06     18:50     20:08

Çandır                 04:52     06:15     12:37     16:05     18:49     20:07

Çayıralan            04:51     06:15     12:36     16:05     18:48     20:06

Çekerek              04:51     06:15     12:37     16:05     18:49     20:08

Kadışehri            04:50     06:14     12:36     16:04     18:48     20:07

Saraykent           04:51     06:15     12:37     16:05     18:49     20:07

Sarıkaya              04:52     06:16     12:38     16:06     18:49     20:08

Şefaatli               04:55     06:18     12:40     16:08     18:52     20:10

Sorgun                04:52     06:16     12:38     16:06     18:50     20:09

Yenifakılı            04:54     06:17     12:39     16:07     18:51     20:09

Yerköy                04:55     06:19     12:41     16:09     18:53     20:11

(Haber Merkezi)