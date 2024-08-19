Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:17 05:50 12:49 16:35 19:39 21:06

Akdağmadeni 04:13 05:46 12:45 16:31 19:35 21:01

Aydıncık 04:14 05:47 12:48 16:34 19:38 21:05

Boğazlıyan 04:18 05:49 12:48 16:33 19:36 21:02

Çandır 04:16 05:48 12:47 16:32 19:36 21:01

Çayıralan 04:15 05:47 12:46 16:32 19:35 21:00

Çekerek 04:13 05:47 12:47 16:33 19:37 21:04

Kadışehri 04:12 05:45 12:45 16:32 19:36 21:02

Saraykent 04:15 05:47 12:47 16:32 19:36 21:02

Sarıkaya 04:16 05:48 12:47 16:33 19:36 21:02

Şefaatli 04:18 05:50 12:50 16:35 19:39 21:05

Sorgun 04:16 05:48 12:48 16:34 19:38 21:04

Yenifakılı 04:18 05:50 12:49 16:34 19:37 21:03

Yerköy 04:19 05:51 12:51 16:37 19:40 21:06