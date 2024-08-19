Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:17     05:50     12:49     16:35     19:39     21:06

Akdağmadeni    04:13     05:46     12:45     16:31     19:35     21:01

Aydıncık             04:14     05:47     12:48     16:34     19:38     21:05

Boğazlıyan         04:18     05:49     12:48     16:33     19:36     21:02

Kaan Sekban kimdir? Kaan Sekban ile ilgili tüm detaylar Kaan Sekban kimdir? Kaan Sekban ile ilgili tüm detaylar

Çandır                 04:16     05:48     12:47     16:32     19:36     21:01

Çayıralan            04:15     05:47     12:46     16:32     19:35     21:00

Çekerek              04:13     05:47     12:47     16:33     19:37     21:04

Kadışehri            04:12     05:45     12:45     16:32     19:36     21:02

Saraykent           04:15     05:47     12:47     16:32     19:36     21:02

Sarıkaya              04:16     05:48     12:47     16:33     19:36     21:02

Şefaatli                04:18    05:50     12:50     16:35     19:39     21:05

Sorgun                04:16     05:48     12:48     16:34     19:38     21:04

Yenifakılı            04:18     05:50     12:49     16:34     19:37     21:03

Yerköy                04:19     05:51     12:51     16:37     19:40     21:06

Kaynak: Haber Merkezi