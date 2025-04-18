Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:21     05:52     12:45     16:29     19:28     20:53

Akdağmadeni   04:18      05:48     12:41     16:24     19:24     20:48

Aydıncık             04:18     05:50     12:43     16:27     19:27     20:52

Boğazlıyan         04:22     05:51     12:43     16:26     19:26     20:49

Çandır                 04:20     05:50     12:42     16:25     19:25     20:48

Çayıralan            04:20     05:49     12:42     16:25     19:24     20:48

Çekerek              04:18     05:49     12:42     16:26     19:26     20:51

Kadışehri            04:17     05:48     12:41     16:25     19:25     20:50

Saraykent           04:19     05:49     12:42     16:26     19:25     20:50

Sarıkaya              04:20     05:50     12:43     16:26     19:26     20:50

Şefaatli               04:23     05:53     12:45     16:29     19:28     20:52

Sorgun                04:20     05:51     12:44     16:27     19:27     20:51

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Yenifakılı            04:23     05:52     12:44     16:27     19:27     20:50

Yerköy                04:23     05:54     12:47     16:30     19:30     20:54

Kaynak: Haber Merkezi