Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat               04:54     06:18     12:40     16:08   18:52   20:11

Akdağmadeni   04:50    06:13     12:36     16:04     18:48   20:06

Aydıncık            04:51     06:16     12:38     16:06     18:50  20:09

Boğazlıyan       04:53     06:16     12:38     16:07     18:50  20:08

Çandır               04:52     06:15     12:37     16:05     18:49   20:07

Çayıralan           04:51      06:15     12:37     16:05     18:49  20:07

Çekerek            04:50     06:15     12:37     16:05     18:50   20:09

Kadışehri          04:49     06:14     12:36     16:04     18:48   20:07

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Saraykent         04:51     06:15     12:37     16:05     18:49    20:08

Sarıkaya            04:52     06:16     12:38     16:06     18:50  20:08

Şefaatli             04:54    06:18     12:40     16:08     18:52   20:11

Sorgun             04:52     06:16     12:38     16:07     18:51    20:09

Yenifakılı          04:54     06:17     12:39     16:08     18:51    20:09

Yerköy              04:55     06:19     12:41      16:10      18:53   20:12

Kaynak: Haber Merkezi