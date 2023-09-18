Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat namaz vakitleri 16 Eylül 2023 Cumartesi Yozgat namaz vakitleri 16 Eylül 2023 Cumartesi

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (1)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:53     06:17     12:40     16:09     18:53     20:12

Akdağmadeni    04:49     06:13     12:36     16:05     18:49     20:08

Aydıncık             04:50     06:15     12:38     16:07     18:52     20:11

Boğazlıyan         04:52     06:15     12:38     16:07     18:51     20:09

Çandır                 04:51     06:14     12:37     16:06     18:50     20:08

Çayıralan            04:50     06:14     12:37     16:06     18:50     20:08

Çekerek              04:50     06:14     12:37     16:06     18:51     20:10

Kadışehri            04:48     06:13     12:36     16:05     18:50     20:09

Saraykent           04:50     06:14     12:37     16:06     18:51     20:09

Sarıkaya              04:51     06:15     12:38     16:07     18:51     20:09

Şefaatli               04:54     06:17     12:40     16:09     18:54     20:12

Sorgun                04:51     06:16     12:39     16:07     18:52     20:11

Yenifakılı            04:53     06:16     12:39     16:08     18:52     20:10

Yerköy                04:54     06:18     12:42     16:10     18:55     20:13

(Haber Merkezi)