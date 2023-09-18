Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:53 06:17 12:40 16:09 18:53 20:12

Akdağmadeni 04:49 06:13 12:36 16:05 18:49 20:08

Aydıncık 04:50 06:15 12:38 16:07 18:52 20:11

Boğazlıyan 04:52 06:15 12:38 16:07 18:51 20:09

Çandır 04:51 06:14 12:37 16:06 18:50 20:08

Çayıralan 04:50 06:14 12:37 16:06 18:50 20:08

Çekerek 04:50 06:14 12:37 16:06 18:51 20:10

Kadışehri 04:48 06:13 12:36 16:05 18:50 20:09

Saraykent 04:50 06:14 12:37 16:06 18:51 20:09

Sarıkaya 04:51 06:15 12:38 16:07 18:51 20:09

Şefaatli 04:54 06:17 12:40 16:09 18:54 20:12

Sorgun 04:51 06:16 12:39 16:07 18:52 20:11

Yenifakılı 04:53 06:16 12:39 16:08 18:52 20:10

Yerköy 04:54 06:18 12:42 16:10 18:55 20:13

(Haber Merkezi)