Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:19     07:49     12:42     15:04     17:25     18:50

Akdağmadeni    06:15     07:45     12:38     15:00     17:21     18:45

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Aydıncık             06:18     07:48     12:40     15:01     17:22     18:47

Boğazlıyan         06:16     07:46     12:40     15:04     17:25     18:49

Çandır                 06:15     07:45     12:39     15:03     17:24     18:48

Çayıralan            06:15     07:45     12:39     15:02     17:23     18:47

Çekerek              06:17     07:47     12:39     15:00     17:21     18:46

Kadışehri            06:15     07:46     12:38     15:00     17:20     18:45

Saraykent           06:16     07:46     12:39     15:02     17:22     18:47

Sarıkaya              06:16     07:46     12:40     15:03     17:23     18:48

Şefaatli                06:19    07:49     12:42     15:05     17:26     18:50

Sorgun                06:18     07:48     12:41     15:03     17:23     18:48

Yenifakılı            06:17     07:47     12:41     15:05     17:26     18:50

Yerköy                06:20     07:50     12:43     15:06     17:26     18:51

Kaynak: Haber Merkezi