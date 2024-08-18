Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Arzu Okay kimdir? Arzu Okay kimdir?

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 04:16     05:49     12:50     16:36     19:41     21:07

Akdağmadeni    04:12    05:45     12:45     16:32     19:36     21:03

Aydıncık             04:13     05:46     12:48     16:35     19:39     21:07

Boğazlıyan         04:16     05:48     12:48     16:34     19:38     21:03

Çandır                 04:15    05:47     12:47     16:33     19:37     21:03

Çayıralan            04:14    05:46     12:46     16:32     19:36     21:02

Çekerek              04:12    05:46     12:47     16:34     19:38     21:06

Kadışehri            04:11    05:44     12:46     16:32     19:37     21:04

Saraykent           04:13    05:46     12:47     16:33     19:38     21:04

Sarıkaya              04:15    05:47     12:47     16:34     19:38     21:04

Şefaatli                04:17    05:49     12:50     16:36     19:40     21:06

Sorgun                04:14    05:47     12:48     16:35     19:39     21:06

Yenifakılı            04:17     05:49     12:49     16:35     19:39     21:04

Yerköy                04:18     05:50     12:51     16:37     19:42     21:08

Kaynak: Haber Merkezi