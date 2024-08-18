Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:16 05:49 12:50 16:36 19:41 21:07

Akdağmadeni 04:12 05:45 12:45 16:32 19:36 21:03

Aydıncık 04:13 05:46 12:48 16:35 19:39 21:07

Boğazlıyan 04:16 05:48 12:48 16:34 19:38 21:03

Çandır 04:15 05:47 12:47 16:33 19:37 21:03

Çayıralan 04:14 05:46 12:46 16:32 19:36 21:02

Çekerek 04:12 05:46 12:47 16:34 19:38 21:06

Kadışehri 04:11 05:44 12:46 16:32 19:37 21:04

Saraykent 04:13 05:46 12:47 16:33 19:38 21:04

Sarıkaya 04:15 05:47 12:47 16:34 19:38 21:04

Şefaatli 04:17 05:49 12:50 16:36 19:40 21:06

Sorgun 04:14 05:47 12:48 16:35 19:39 21:06

Yenifakılı 04:17 05:49 12:49 16:35 19:39 21:04

Yerköy 04:18 05:50 12:51 16:37 19:42 21:08