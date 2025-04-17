Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Timi kimdir? Kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Timi kimdir?

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:23     05:53     12:45     16:28     19:27     20:52

Akdağmadeni   04:19      05:49     12:41     16:24     19:23     20:47

Aydıncık             04:20     05:51     12:44     16:27     19:26     20:51

Boğazlıyan         04:23     05:53     12:44     16:26     19:25     20:48

Çandır                 04:22     05:51     12:43     16:25     19:24     20:47

Çayıralan            04:21     05:51     12:42     16:25     19:23     20:47

Çekerek              04:20     05:50     12:43     16:26     19:25     20:50

Kadışehri            04:19     05:49     12:41     16:25     19:24     20:48

Saraykent           04:21     05:51     12:43     16:25     19:24     20:48

Sarıkaya              04:22     05:52     12:43     16:26     19:25     20:48

Şefaatli               04:24     05:54     12:46     16:28     19:27     20:51

Sorgun                04:22     05:52     12:44     16:27     19:26     20:50

Yenifakılı            04:24     05:53     12:45     16:27     19:26     20:49

Yerköy                04:25     05:55     12:47     16:30     19:29     20:52

Kaynak: Haber Merkezi