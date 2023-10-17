Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:23 06:46 12:31 15:36 18:07 19:25
Akdağmadeni 05:18 06:41 12:27 15:32 18:03 19:20
Aydıncık 05:21 06:44 12:29 15:33 18:05 19:23
Boğazlıyan 05:21 06:43 12:30 15:35 18:06 19:23
Çandır 05:20 06:42 12:28 15:34 18:05 19:22
Çayıralan 05:19 06:42 12:28 15:33 18:04 19:21
Çekerek 05:20 06:43 12:29 15:33 18:04 19:22
Kadışehri 05:19 06:42 12:27 15:32 18:03 19:21
Saraykent 05:20 06:43 12:28 15:33 18:04 19:22
Sarıkaya 05:20 06:43 12:29 15:34 18:05 19:22
Şefaatli 05:23 06:45 12:32 15:36 18:08 19:25
Sorgun 05:21 06:44 12:30 15:34 18:06 19:23
Yenifakılı 05:22 06:44 12:31 15:36 18:07 19:24
Yerköy 05:24 06:47 12:33 15:37 18:09 19:26