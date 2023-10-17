Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:23     06:46     12:31     15:36     18:07     19:25

Akdağmadeni    05:18     06:41     12:27     15:32     18:03     19:20

Aydıncık             05:21     06:44     12:29     15:33     18:05     19:23

Boğazlıyan         05:21     06:43     12:30     15:35     18:06     19:23

Çandır                 05:20     06:42     12:28     15:34     18:05     19:22

Çayıralan            05:19     06:42     12:28     15:33     18:04     19:21

Çekerek              05:20     06:43     12:29     15:33     18:04     19:22

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Kadışehri            05:19     06:42     12:27     15:32     18:03     19:21

Saraykent           05:20     06:43     12:28     15:33     18:04     19:22

Sarıkaya              05:20     06:43     12:29     15:34     18:05     19:22                    

Şefaatli               05:23     06:45     12:32     15:36     18:08     19:25

Sorgun                05:21     06:44     12:30     15:34     18:06     19:23

Yenifakılı            05:22     06:44     12:31     15:36     18:07     19:24

Yerköy                05:24     06:47     12:33     15:37     18:09     19:26