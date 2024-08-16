Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:13 05:47 12:50 16:37 19:43 21:11
Akdağmadeni 04:09 05:43 12:46 16:33 19:39 21:06
Aydıncık 04:10 05:44 12:48 16:36 19:42 21:10
Boğazlıyan 04:14 05:46 12:48 16:35 19:41 21:07
Çandır 04:12 05:45 12:47 16:34 19:40 21:06
Çayıralan 04:11 05:44 12:47 16:33 19:39 21:06
Çekerek 04:09 05:44 12:47 16:35 19:41 21:09
Kadışehri 04:08 05:43 12:46 16:34 19:40 21:08
Saraykent 04:11 05:44 12:47 16:34 19:40 21:08
Sarıkaya 04:12 05:45 12:48 16:35 19:41 21:07
Şefaatli 04:14 05:48 12:50 16:37 19:43 21:10
Sorgun 04:11 05:45 12:49 16:36 19:42 21:09
Yenifakılı 04:14 05:47 12:49 16:36 19:42 21:08
Yerköy 04:15 05:48 12:51 16:39 19:44 21:12