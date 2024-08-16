Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:13     05:47     12:50     16:37     19:43     21:11

Akdağmadeni    04:09     05:43     12:46     16:33     19:39     21:06

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Aydıncık             04:10     05:44     12:48     16:36     19:42     21:10

Boğazlıyan         04:14     05:46     12:48     16:35     19:41     21:07

Çandır                 04:12     05:45     12:47     16:34     19:40     21:06

Çayıralan            04:11     05:44     12:47     16:33     19:39     21:06

Çekerek              04:09     05:44     12:47     16:35     19:41     21:09

Kadışehri            04:08     05:43     12:46     16:34     19:40     21:08

Saraykent           04:11     05:44     12:47     16:34     19:40     21:08

Sarıkaya              04:12     05:45     12:48     16:35     19:41     21:07

Şefaatli                04:14    05:48     12:50     16:37     19:43     21:10

Sorgun                04:11     05:45     12:49     16:36     19:42     21:09

Yenifakılı            04:14     05:47     12:49     16:36     19:42     21:08

Yerköy                04:15     05:48     12:51     16:39     19:44     21:12

Kaynak: Haber Merkezi