Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:13 05:47 12:50 16:37 19:43 21:11

Akdağmadeni 04:09 05:43 12:46 16:33 19:39 21:06

Aydıncık 04:10 05:44 12:48 16:36 19:42 21:10

Boğazlıyan 04:14 05:46 12:48 16:35 19:41 21:07

Çandır 04:12 05:45 12:47 16:34 19:40 21:06

Çayıralan 04:11 05:44 12:47 16:33 19:39 21:06

Çekerek 04:09 05:44 12:47 16:35 19:41 21:09

Kadışehri 04:08 05:43 12:46 16:34 19:40 21:08

Saraykent 04:11 05:44 12:47 16:34 19:40 21:08

Sarıkaya 04:12 05:45 12:48 16:35 19:41 21:07

Şefaatli 04:14 05:48 12:50 16:37 19:43 21:10

Sorgun 04:11 05:45 12:49 16:36 19:42 21:09

Yenifakılı 04:14 05:47 12:49 16:36 19:42 21:08

Yerköy 04:15 05:48 12:51 16:39 19:44 21:12