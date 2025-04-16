Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:25 05:55 12:46 16:28 19:26 20:50

Akdağmadeni 04:21 05:51 12:41 16:24 19:22 20:45

Aydıncık 04:22 05:53 12:44 16:26 19:25 20:49

Boğazlıyan 04:25 05:54 12:44 16:26 19:24 20:47

Çandır 04:24 05:53 12:43 16:25 19:23 20:46

Çayıralan 04:23 05:52 12:42 16:24 19:22 20:45

Çekerek 04:22 05:52 12:43 16:25 19:24 20:48

Kadışehri 04:21 05:51 12:42 16:24 19:23 20:47

Saraykent 04:23 05:52 12:43 16:25 19:23 20:47

Sarıkaya 04:24 05:53 12:43 16:26 19:24 20:47

Şefaatli 04:26 05:56 12:46 16:28 19:26 20:50

Sorgun 04:24 05:53 12:44 16:27 19:25 20:49

Yenifakılı 04:26 05:55 12:45 16:27 19:25 20:48

Yerköy 04:27 05:56 12:47 16:29 19:28 20:51