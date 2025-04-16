Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

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Yozgat                  04:25     05:55     12:46     16:28     19:26     20:50

Akdağmadeni   04:21      05:51     12:41     16:24     19:22     20:45

Aydıncık             04:22     05:53     12:44     16:26     19:25     20:49

Boğazlıyan         04:25     05:54     12:44     16:26     19:24     20:47

Çandır                 04:24     05:53     12:43     16:25     19:23     20:46

Çayıralan            04:23     05:52     12:42     16:24     19:22     20:45

Çekerek              04:22     05:52     12:43     16:25     19:24     20:48

Kadışehri            04:21     05:51     12:42     16:24     19:23     20:47

Saraykent           04:23     05:52     12:43     16:25     19:23     20:47

Sarıkaya              04:24     05:53     12:43     16:26     19:24     20:47

Şefaatli               04:26     05:56     12:46     16:28     19:26     20:50

Sorgun                04:24     05:53     12:44     16:27     19:25     20:49

Yenifakılı            04:26     05:55     12:45     16:27     19:25     20:48

Yerköy                04:27     05:56     12:47     16:29     19:28     20:51

Kaynak: Haber Merkezi