Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (2)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:49     06:14     12:41     16:12     18:58     20:18

Yozgat namaz vakitleri 13 Eylül 2023 Çarşamba Yozgat namaz vakitleri 13 Eylül 2023 Çarşamba

Akdağmadeni    04:45     06:10     12:37     16:08     18:54     20:13

Aydıncık             04:47     06:12     12:39     16:10     18:57     20:16

Boğazlıyan         04:49     06:13     12:40     16:10     18:56     20:15

Çandır                 04:48     06:12     12:38     16:09     18:55     20:14

Çayıralan            04:47     06:11     12:38     16:09     18:55     20:13

Çekerek              04:46     06:11     12:39     16:09     18:56     20:15

Kadışehri            04:45     06:10     12:37     16:08     18:55     20:14

Saraykent           04:47     06:11     12:38     16:09     18:55     20:15

Sarıkaya              04:48     06:12     12:39     16:10     18:56     20:15

Şefaatli               04:50     06:15     12:42     16:12     18:58     20:17

Sorgun                04:48     06:13     12:40     16:11     18:57     20:16

Yenifakılı            04:50     06:14     12:41     16:11     18:57     20:16

Yerköy                04:51     06:16     12:43     16:14     19:00     20:19

(Haber Merkezi)