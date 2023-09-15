Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:49 06:14 12:41 16:12 18:58 20:18
Akdağmadeni 04:45 06:10 12:37 16:08 18:54 20:13
Aydıncık 04:47 06:12 12:39 16:10 18:57 20:16
Boğazlıyan 04:49 06:13 12:40 16:10 18:56 20:15
Çandır 04:48 06:12 12:38 16:09 18:55 20:14
Çayıralan 04:47 06:11 12:38 16:09 18:55 20:13
Çekerek 04:46 06:11 12:39 16:09 18:56 20:15
Kadışehri 04:45 06:10 12:37 16:08 18:55 20:14
Saraykent 04:47 06:11 12:38 16:09 18:55 20:15
Sarıkaya 04:48 06:12 12:39 16:10 18:56 20:15
Şefaatli 04:50 06:15 12:42 16:12 18:58 20:17
Sorgun 04:48 06:13 12:40 16:11 18:57 20:16
Yenifakılı 04:50 06:14 12:41 16:11 18:57 20:16
Yerköy 04:51 06:16 12:43 16:14 19:00 20:19
(Haber Merkezi)