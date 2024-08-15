Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:12 05:46 12:50 16:38 19:45 21:13

Akdağmadeni 04:08 05:42 12:46 16:34 19:40 21:08

Aydıncık 04:08 05:43 12:48 16:36 19:43 21:12

Boğazlıyan 04:12 05:45 12:49 16:36 19:42 21:09

Çandır 04:11 05:44 12:47 16:35 19:41 21:08

Çayıralan 04:10 05:43 12:47 16:34 19:40 21:07

Çekerek 04:08 05:43 12:48 16:36 19:42 21:11

Kadışehri 04:07 05:42 12:46 16:34 19:41 21:09

Saraykent 04:09 05:43 12:47 16:35 19:42 21:09

Sarıkaya 04:11 05:44 12:48 16:35 19:42 21:09

Şefaatli 04:13 05:47 12:51 16:38 19:44 21:12

Sorgun 04:10 05:44 12:49 16:36 19:43 21:11

Yenifakılı 04:13 05:46 12:50 16:37 19:43 21:10

Yerköy 04:14 05:48 12:52 16:39 19:46 21:13