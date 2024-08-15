Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:12     05:46     12:50     16:38     19:45     21:13

Akdağmadeni    04:08     05:42     12:46     16:34     19:40     21:08

Aydıncık             04:08     05:43     12:48     16:36     19:43     21:12

Boğazlıyan         04:12     05:45     12:49     16:36     19:42     21:09

Çandır                 04:11     05:44     12:47     16:35     19:41     21:08

Çayıralan            04:10     05:43     12:47     16:34     19:40     21:07

Çekerek              04:08     05:43     12:48     16:36     19:42     21:11

Kadışehri            04:07     05:42     12:46     16:34     19:41     21:09

Saraykent           04:09     05:43     12:47     16:35     19:42     21:09

Sarıkaya              04:11     05:44     12:48     16:35     19:42     21:09

Şefaatli                04:13    05:47     12:51     16:38     19:44     21:12

Pınar Sabancı kimdir? Pınar Sabancı kimdir?

Sorgun                04:10     05:44     12:49     16:36     19:43     21:11

Yenifakılı            04:13     05:46     12:50     16:37     19:43     21:10

Yerköy                04:14     05:48     12:52     16:39     19:46     21:13

Kaynak: Haber Merkezi