Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:29     05:58     12:46     16:27     19:24     20:48

Akdağmadeni   04:25      05:54     12:42     16:23     19:20     20:43

Aydıncık             04:26     05:56     12:44     16:26     19:23     20:47

Boğazlıyan         04:29     05:57     12:44     16:25     19:22     20:44

Çandır                 04:28     05:56     12:43     16:24     19:21     20:43

Çayıralan            04:27     05:55     12:43     16:24     19:20     20:43

Çekerek              04:25     05:55     12:43     16:25     19:22     20:46

Kadışehri            04:24     05:54     12:42     16:24     19:21     20:44

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Saraykent           04:26     05:55     12:43     16:25     19:21     20:44

Sarıkaya              04:27     05:56     12:44     16:25     19:22     20:44

Şefaatli               04:30     05:59     12:46     16:28     19:24     20:47

Sorgun                04:27     05:56     12:45     16:26     19:23     20:46

Yenifakılı            04:30     05:58     12:45     16:26     19:23     20:45

Yerköy                04:31     05:59     12:47     16:29     19:26     20:48

Kaynak: Haber Merkezi