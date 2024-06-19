Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:10 05:05 12:47 16:45 20:19 22:06

Akdağmadeni 03:07 05:02 12:43 16:40 20:14 22:00

Aydıncık 03:06 05:02 12:45 16:43 20:18 22:06

Boğazlıyan 03:13 05:06 12:45 16:41 20:15 22:00

Çandır 03:11 05:04 12:44 16:40 20:14 21:59

Çayıralan 03:10 05:04 12:44 16:40 20:14 21:59

Çekerek 03:05 05:02 12:44 16:42 20:17 22:05

Kadışehri 03:05 05:01 12:43 16:41 20:16 22:03

Saraykent 03:08 05:03 12:44 16:41 20:16 22:02

Sarıkaya 03:10 05:04 12:45 16:42 20:16 22:01

Şefaatli 03:12 05:07 12:47 16:44 20:18 22:04

Sorgun 03:08 05:04 12:46 16:43 20:18 22:04

Yenifakılı 03:13 05:07 12:46 16:42 20:16 22:01

Yerköy 03:12 05:07 12:49 16:45 20:20 22:06