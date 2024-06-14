Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:10     05:05     12:46     16:43     20:17     22:04

Deniz Akkaya kızının odasında bulduğu ile şoke oldu! Deniz Akkaya kızının odasında bulduğu ile şoke oldu!

Akdağmadeni    03:07     05:01     12:42     16:39     20:12     21:58

Aydıncık             03:06     05:02     12:44     16:42     20:16     22:04

Boğazlıyan         03:13     05:05     12:44     16:40     20:14     21:58

Çandır                 03:11     05:04     12:43     16:39     20:13     21:57

Çayıralan            03:10     05:03     12:43     16:39     20:12     21:57

Çekerek              03:05     05:01     12:43     16:41     20:15     22:03

Kadışehri            03:05     05:00     12:42     16:40     20:14     22:01

Saraykent           03:08     05:03     12:43     16:40     20:14     22:00

Sarıkaya              03:10     05:04     12:44     16:40     20:14     21:59

Şefaatli                03:12    05:06     12:46     16:43     20:16     22:02

Sorgun                03:08     05:03     12:45     16:42     20:16     22:02

Yenifakılı            03:13     05:06     12:45     16:41     20:15     21:59

Yerköy                03:12     05:07     12:47     16:44     20:18     22:04

Kaynak: Haber Merkezi