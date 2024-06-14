Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:10 05:05 12:46 16:43 20:17 22:04

Akdağmadeni 03:07 05:01 12:42 16:39 20:12 21:58

Aydıncık 03:06 05:02 12:44 16:42 20:16 22:04

Boğazlıyan 03:13 05:05 12:44 16:40 20:14 21:58

Çandır 03:11 05:04 12:43 16:39 20:13 21:57

Çayıralan 03:10 05:03 12:43 16:39 20:12 21:57

Çekerek 03:05 05:01 12:43 16:41 20:15 22:03

Kadışehri 03:05 05:00 12:42 16:40 20:14 22:01

Saraykent 03:08 05:03 12:43 16:40 20:14 22:00

Sarıkaya 03:10 05:04 12:44 16:40 20:14 21:59

Şefaatli 03:12 05:06 12:46 16:43 20:16 22:02

Sorgun 03:08 05:03 12:45 16:42 20:16 22:02

Yenifakılı 03:13 05:06 12:45 16:41 20:15 21:59

Yerköy 03:12 05:07 12:47 16:44 20:18 22:04