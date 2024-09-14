Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri; 

Vakitler               İmsak Güneş Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat    04:49 06:14 12:41 16:12 18:59 20:18

Akdağmadeni   04:45 06:10 12:37 16:08 18:54 20:13

Aydıncık             04:47 06:12 12:39 16:11 18:57 20:17

Boğazlıyan         04:49 06:13 12:40 16:11 18:57 20:15

Yusuf Alemdar'ın yakın dostuydu: Halim Kara kimdir? Neden öldü? Yusuf Alemdar'ın yakın dostuydu: Halim Kara kimdir? Neden öldü?

Çandır                 04:47 06:11 12:39 16:10 18:56 20:14

Çayıralan            04:47 06:11 12:38 16:09 18:55 20:14

Çekerek              04:46 06:11 12:39 16:10 18:56 20:16

Kadışehri            04:45 06:10 12:37 16:09 18:55 20:14

Saraykent           04:47 06:11 12:39 16:10 18:56 20:15

Sarıkaya              04:47 06:12 12:39 16:10 18:56 20:15

Şefaatli                04:50 06:14 12:42 16:13 18:59 20:18

Sorgun                04:48 06:13 12:40 16:11 18:57 20:17

Yenifakılı            04:50 06:14 12:41 16:12 18:58 20:16

Yerköy                04:51 06:15 12:43 16:14 19:00 20:19

Kaynak: Haber Merkezi