Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Yozgat ve ilçeleri namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:48 06:13 12:42 16:13 19:00 20:19
Akdağmadeni 04:44 06:09 12:37 16:09 18:56 20:15
Aydıncık 04:46 06:11 12:40 16:11 18:58 20:18
Boğazlıyan 04:48 06:12 12:40 16:12 18:58 20:17
Çandır 04:47 06:11 12:39 16:10 18:57 20:16
Çayıralan 04:46 06:10 12:38 16:10 18:56 20:15
Çekerek 04:45 06:10 12:39 16:11 18:57 20:17
Kadışehri 04:44 06:09 12:38 16:09 18:56 20:16
Saraykent 04:46 06:11 12:39 16:10 18:57 20:16
Sarıkaya 04:47 06:11 12:39 16:11 18:58 20:17
Şefaatli 04:49 06:14 12:42 16:13 19:00 20:19
Sorgun 04:47 06:12 12:40 16:12 18:59 20:18
Yenifakılı 04:49 06:13 12:41 16:12 18:59 20:18
Yerköy 04:50 06:15 12:43 16:15 19:01 20:20
(Haber Merkezi)