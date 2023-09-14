Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat namaz vakitleri 12 Eylül 2023 Salı Yozgat namaz vakitleri 12 Eylül 2023 Salı

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (1)

Yozgat ve ilçeleri namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:48     06:13     12:42     16:13     19:00     20:19

Akdağmadeni    04:44     06:09     12:37     16:09     18:56     20:15

Aydıncık             04:46     06:11     12:40     16:11     18:58     20:18

Boğazlıyan         04:48     06:12     12:40     16:12     18:58     20:17

Çandır                 04:47     06:11     12:39     16:10     18:57     20:16

Çayıralan            04:46     06:10     12:38     16:10     18:56     20:15

Çekerek              04:45     06:10     12:39     16:11     18:57     20:17

Kadışehri            04:44     06:09     12:38     16:09     18:56     20:16

Saraykent           04:46     06:11     12:39     16:10     18:57     20:16

Sarıkaya              04:47     06:11     12:39     16:11     18:58     20:17

Şefaatli               04:49     06:14     12:42     16:13     19:00     20:19

Sorgun                04:47     06:12     12:40     16:12     18:59     20:18

Yenifakılı            04:49     06:13     12:41     16:12     18:59     20:18

Yerköy                04:50     06:15     12:43     16:15     19:01     20:20

(Haber Merkezi)