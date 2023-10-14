Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:20     06:42     12:32     15:39     18:12     19:29

Akdağmadeni    05:15     06:38     12:28     15:35     18:07     19:25

Aydıncık             05:18     06:41     12:30     15:37     18:09     19:27

Yozgat hava durumu 13 Ekim 2023 Yozgat hava durumu 13 Ekim 2023

Boğazlıyan         05:18     06:40     12:30     15:38     18:10     19:27

Çandır                 05:17     06:39     12:29     15:37     18:09     19:26

Çayıralan            05:17     06:39     12:29     15:36     18:09     19:26

Çekerek              05:17     06:40     12:29     15:36     18:09     19:26

Kadışehri            05:16     06:39     12:28     15:35     18:08     19:25

Saraykent           05:17     06:39     12:29     15:37     18:09     19:26

Sarıkaya              05:18     06:40     12:30     15:37     18:10     19:27                    

Şefaatli               05:20     06:42     12:32     15:40     18:12     19:29

Sorgun                05:18     06:41     12:30     15:38     18:10     19:28

Yenifakılı            05:19     06:41     12:31     15:39     18:11     19:28

Yerköy                05:21     06:44     12:33     15:41     18:13     19:30

Kaynak: İleri Gazetesi