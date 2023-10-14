Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:20 06:42 12:32 15:39 18:12 19:29
Akdağmadeni 05:15 06:38 12:28 15:35 18:07 19:25
Aydıncık 05:18 06:41 12:30 15:37 18:09 19:27
Boğazlıyan 05:18 06:40 12:30 15:38 18:10 19:27
Çandır 05:17 06:39 12:29 15:37 18:09 19:26
Çayıralan 05:17 06:39 12:29 15:36 18:09 19:26
Çekerek 05:17 06:40 12:29 15:36 18:09 19:26
Kadışehri 05:16 06:39 12:28 15:35 18:08 19:25
Saraykent 05:17 06:39 12:29 15:37 18:09 19:26
Sarıkaya 05:18 06:40 12:30 15:37 18:10 19:27
Şefaatli 05:20 06:42 12:32 15:40 18:12 19:29
Sorgun 05:18 06:41 12:30 15:38 18:10 19:28
Yenifakılı 05:19 06:41 12:31 15:39 18:11 19:28
Yerköy 05:21 06:44 12:33 15:41 18:13 19:30Kaynak: İleri Gazetesi