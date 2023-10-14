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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:20 06:42 12:32 15:39 18:12 19:29

Akdağmadeni 05:15 06:38 12:28 15:35 18:07 19:25

Aydıncık 05:18 06:41 12:30 15:37 18:09 19:27

Boğazlıyan 05:18 06:40 12:30 15:38 18:10 19:27

Çandır 05:17 06:39 12:29 15:37 18:09 19:26

Çayıralan 05:17 06:39 12:29 15:36 18:09 19:26

Çekerek 05:17 06:40 12:29 15:36 18:09 19:26

Kadışehri 05:16 06:39 12:28 15:35 18:08 19:25

Saraykent 05:17 06:39 12:29 15:37 18:09 19:26

Sarıkaya 05:18 06:40 12:30 15:37 18:10 19:27

Şefaatli 05:20 06:42 12:32 15:40 18:12 19:29

Sorgun 05:18 06:41 12:30 15:38 18:10 19:28

Yenifakılı 05:19 06:41 12:31 15:39 18:11 19:28

Yerköy 05:21 06:44 12:33 15:41 18:13 19:30