Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:10     05:45     12:51     16:39     19:46     21:14

Akdağmadeni    04:06     05:41     12:46     16:34     19:41     21:09

Aydıncık             04:07     05:42     12:49     16:37     19:45     21:14

Boğazlıyan         04:11     05:44     12:49     16:36     19:43     21:10

Çandır                 04:10     05:43     12:48     16:35     19:42     21:09

Çayıralan            04:09     05:43     12:47     16:35     19:42     21:09

Çekerek              04:06     05:42     12:48     16:36     19:44     21:13

Kadışehri            04:06     05:41     12:47     16:35     19:42     21:11

Yozgat hava durumu 14 Ağustos 2024 Yozgat hava durumu 14 Ağustos 2024

Saraykent           04:08     05:42     12:48     16:36     19:43     21:11

Sarıkaya              04:09     05:43     12:48     16:36     19:43     21:11

Şefaatli                04:12    05:46     12:51     16:38     19:46     21:13

Sorgun                04:09     05:43     12:49     16:37     19:45     21:13

Yenifakılı            04:12     05:45     12:50     16:37     19:44     21:11

Yerköy                04:12     05:47     12:52     16:40     19:47     21:15

Kaynak: Haber Merkezi