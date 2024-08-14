Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:10 05:45 12:51 16:39 19:46 21:14

Akdağmadeni 04:06 05:41 12:46 16:34 19:41 21:09

Aydıncık 04:07 05:42 12:49 16:37 19:45 21:14

Boğazlıyan 04:11 05:44 12:49 16:36 19:43 21:10

Çandır 04:10 05:43 12:48 16:35 19:42 21:09

Çayıralan 04:09 05:43 12:47 16:35 19:42 21:09

Çekerek 04:06 05:42 12:48 16:36 19:44 21:13

Kadışehri 04:06 05:41 12:47 16:35 19:42 21:11

Saraykent 04:08 05:42 12:48 16:36 19:43 21:11

Sarıkaya 04:09 05:43 12:48 16:36 19:43 21:11

Şefaatli 04:12 05:46 12:51 16:38 19:46 21:13

Sorgun 04:09 05:43 12:49 16:37 19:45 21:13

Yenifakılı 04:12 05:45 12:50 16:37 19:44 21:11

Yerköy 04:12 05:47 12:52 16:40 19:47 21:15