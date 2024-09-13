Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:48 06:13 12:42 16:14 19:00 20:20

Akdağmadeni 04:44 06:09 12:37 16:09 18:56 20:15

Aydıncık 04:45 06:11 12:40 16:12 18:59 20:19

Boğazlıyan 04:48 06:12 12:40 16:12 18:58 20:17

Çandır 04:46 06:11 12:39 16:11 18:57 20:16

Çayıralan 04:46 06:10 12:38 16:10 18:57 20:16

Çekerek 04:45 06:10 12:39 16:11 18:58 20:18

Kadışehri 04:44 06:09 12:38 16:10 18:57 20:16

Saraykent 04:45 06:10 12:39 16:11 18:58 20:17

Sarıkaya 04:46 06:11 12:39 16:11 18:58 20:17

Şefaatli 04:49 06:13 12:42 16:14 19:00 20:20

Sorgun 04:47 06:12 12:40 16:12 18:59 20:18

Yenifakılı 04:48 06:13 12:41 16:13 18:59 20:18

Yerköy 04:50 06:14 12:43 16:15 19:02 20:21