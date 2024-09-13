Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:48     06:13     12:42     16:14     19:00     20:20

Akdağmadeni   04:44      06:09     12:37     16:09     18:56     20:15

Aydıncık             04:45     06:11     12:40     16:12     18:59     20:19

Boğazlıyan         04:48     06:12     12:40     16:12     18:58     20:17

Çandır                 04:46     06:11     12:39     16:11     18:57     20:16

Çayıralan            04:46     06:10     12:38     16:10     18:57     20:16

Çekerek              04:45     06:10     12:39     16:11     18:58     20:18

Kadışehri            04:44     06:09     12:38     16:10     18:57     20:16

Saraykent           04:45     06:10     12:39     16:11     18:58     20:17

Sarıkaya              04:46     06:11     12:39     16:11     18:58     20:17

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Şefaatli                04:49    06:13     12:42     16:14     19:00     20:20

Sorgun                04:47     06:12     12:40     16:12     18:59     20:18

Yenifakılı            04:48     06:13     12:41     16:13     18:59     20:18

Yerköy                04:50     06:14     12:43     16:15     19:02     20:21

Kaynak: Haber Merkezi