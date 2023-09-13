Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (2)

Namaz vakitleri;

Vakitler                İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 04:47     06:12     12:42     16:14     19:02     20:21

Akdağmadeni     04:43     06:08     12:38     16:10     18:57     20:17

Dernek harekete geçti! 8’i Yozgatlı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir illerinden de naaş bulunuyor Dernek harekete geçti! 8’i Yozgatlı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir illerinden de naaş bulunuyor

Aydıncık              04:45     06:10     12:40     16:12     19:00     20:20

Boğazlıyan          04:47     06:11     12:40     16:13     19:00     20:18

Çandır                 04:46     06:10     12:39     16:11     18:59     20:17

Çayıralan            04:45     06:09     12:39     16:11     18:58     20:17

Çekerek              04:44     06:09     12:39     16:12     18:59     20:19

Kadışehri            04:43     06:08     12:38     16:10     18:58     20:18

Saraykent           04:45     06:10     12:39     16:11     18:59     20:18

Sarıkaya              04:46     06:10     12:40     16:12     18:59     20:18

Şefaatli               04:48     06:13     12:42     16:15     19:02     20:21

Sorgun                04:46     06:11     12:41     16:13     19:00     20:20

Yenifakılı            04:48     06:12     12:41     16:14     19:01     20:19

Yerköy                04:49     06:14     12:43     16:16     19:03     20:22 

(Haber Merkezi)