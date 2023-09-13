Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:47 06:12 12:42 16:14 19:02 20:21
Akdağmadeni 04:43 06:08 12:38 16:10 18:57 20:17
Aydıncık 04:45 06:10 12:40 16:12 19:00 20:20
Boğazlıyan 04:47 06:11 12:40 16:13 19:00 20:18
Çandır 04:46 06:10 12:39 16:11 18:59 20:17
Çayıralan 04:45 06:09 12:39 16:11 18:58 20:17
Çekerek 04:44 06:09 12:39 16:12 18:59 20:19
Kadışehri 04:43 06:08 12:38 16:10 18:58 20:18
Saraykent 04:45 06:10 12:39 16:11 18:59 20:18
Sarıkaya 04:46 06:10 12:40 16:12 18:59 20:18
Şefaatli 04:48 06:13 12:42 16:15 19:02 20:21
Sorgun 04:46 06:11 12:41 16:13 19:00 20:20
Yenifakılı 04:48 06:12 12:41 16:14 19:01 20:19
Yerköy 04:49 06:14 12:43 16:16 19:03 20:22
(Haber Merkezi)