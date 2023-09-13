Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:47 06:12 12:42 16:14 19:02 20:21

Akdağmadeni 04:43 06:08 12:38 16:10 18:57 20:17

Aydıncık 04:45 06:10 12:40 16:12 19:00 20:20

Boğazlıyan 04:47 06:11 12:40 16:13 19:00 20:18

Çandır 04:46 06:10 12:39 16:11 18:59 20:17

Çayıralan 04:45 06:09 12:39 16:11 18:58 20:17

Çekerek 04:44 06:09 12:39 16:12 18:59 20:19

Kadışehri 04:43 06:08 12:38 16:10 18:58 20:18

Saraykent 04:45 06:10 12:39 16:11 18:59 20:18

Sarıkaya 04:46 06:10 12:40 16:12 18:59 20:18

Şefaatli 04:48 06:13 12:42 16:15 19:02 20:21

Sorgun 04:46 06:11 12:41 16:13 19:00 20:20

Yenifakılı 04:48 06:12 12:41 16:14 19:01 20:19

Yerköy 04:49 06:14 12:43 16:16 19:03 20:22

(Haber Merkezi)