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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:19 06:41 12:32 15:40 18:13 19:31

Akdağmadeni 05:14 06:37 12:28 15:36 18:09 19:26

Aydıncık 05:17 06:40 12:30 15:38 18:11 19:29

Boğazlıyan 05:17 06:39 12:30 15:39 18:12 19:29

Çandır 05:16 06:38 12:29 15:38 18:11 19:28

Çayıralan 05:16 06:38 12:29 15:38 18:10 19:27

Çekerek 05:16 06:39 12:29 15:37 18:10 19:28

Kadışehri 05:15 06:38 12:28 15:36 18:09 19:27

Saraykent 05:16 06:38 12:29 15:38 18:10 19:28

Sarıkaya 05:17 06:39 12:30 15:38 18:11 19:28

Şefaatli 05:19 06:41 12:32 15:41 18:14 19:31

Sorgun 05:17 06:40 12:31 15:39 18:12 19:29

Yenifakılı 05:18 06:40 12:31 15:40 18:13 19:30

Yerköy 05:20 06:43 12:34 15:42 18:15 19:32