Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:19     06:41     12:32     15:40     18:13     19:31

Yozgat Baklavası nasıl yapılır? Yozgat Çiçek Baklavası tarifi? Yozgat Baklavası nasıl yapılır? Yozgat Çiçek Baklavası tarifi?

Akdağmadeni    05:14     06:37     12:28     15:36     18:09     19:26

Aydıncık             05:17     06:40     12:30     15:38     18:11     19:29

Boğazlıyan         05:17     06:39     12:30     15:39     18:12     19:29

Çandır                 05:16     06:38     12:29     15:38     18:11     19:28

Çayıralan            05:16     06:38     12:29     15:38     18:10     19:27

Çekerek              05:16     06:39     12:29     15:37     18:10     19:28

Kadışehri            05:15     06:38     12:28     15:36     18:09     19:27

Saraykent           05:16     06:38     12:29     15:38     18:10     19:28

Sarıkaya              05:17     06:39     12:30     15:38     18:11     19:28                    

Şefaatli               05:19     06:41     12:32     15:41     18:14     19:31

Sorgun                05:17     06:40     12:31     15:39     18:12     19:29

Yenifakılı            05:18     06:40     12:31     15:40     18:13     19:30

Yerköy                05:20     06:43     12:34     15:42     18:15     19:32