Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:16 07:46 12:40 15:03 17:23 18:48
Akdağmadeni 06:11 07:41 12:35 14:59 17:19 18:44
Aydıncık 06:14 07:45 12:38 15:00 17:20 18:46
Boğazlıyan 06:13 07:42 12:38 15:03 17:23 18:47
Çandır 06:12 07:41 12:37 15:01 17:22 18:46
Çayıralan 06:12 07:41 12:36 15:01 17:21 18:45
Çekerek 06:14 07:44 12:37 14:59 17:20 18:45
Kadışehri 06:12 07:43 12:36 14:58 17:19 18:44
Saraykent 06:13 07:43 12:37 15:00 17:21 18:45
Sarıkaya 06:13 07:43 12:37 15:01 17:22 18:46
Şefaatli 06:16 07:45 12:40 15:04 17:24 18:49
Sorgun 06:14 07:44 12:38 15:01 17:22 18:46
Yenifakılı 06:14 07:43 12:39 15:04 17:24 18:48
Yerköy 06:17 07:47 12:41 15:04 17:25 18:50Kaynak: Haber Merkezi