Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:16     07:46     12:40     15:03     17:23     18:48

Akdağmadeni    06:11     07:41     12:35     14:59     17:19     18:44

Aydıncık             06:14     07:45     12:38     15:00     17:20     18:46

Pınar Erbaş kimdir? Pınar Erbaş nereli ve kaç yaşında? Pınar Erbaş kimdir? Pınar Erbaş nereli ve kaç yaşında?

Boğazlıyan         06:13     07:42     12:38     15:03     17:23     18:47

Çandır                 06:12     07:41     12:37     15:01     17:22     18:46

Çayıralan            06:12     07:41     12:36     15:01     17:21     18:45

Çekerek              06:14     07:44     12:37     14:59     17:20     18:45

Kadışehri            06:12     07:43     12:36     14:58     17:19     18:44

Saraykent           06:13     07:43     12:37     15:00     17:21     18:45

Sarıkaya              06:13     07:43     12:37     15:01     17:22     18:46

Şefaatli                06:16    07:45     12:40     15:04     17:24     18:49

Sorgun                06:14     07:44     12:38     15:01     17:22     18:46

Yenifakılı            06:14     07:43     12:39     15:04     17:24     18:48

Yerköy                06:17     07:47     12:41     15:04     17:25     18:50

Kaynak: Haber Merkezi