Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:09 05:44 12:51 16:39 19:47 21:16
Akdağmadeni 04:05 05:40 12:46 16:35 19:43 21:11
Aydıncık 04:06 05:42 12:49 16:38 19:46 21:15
Boğazlıyan 04:10 05:43 12:49 16:37 19:44 21:12
Çandır 04:08 05:42 12:48 16:36 19:44 21:11
Çayıralan 04:07 05:42 12:47 16:35 19:43 21:11
Çekerek 04:05 05:41 12:48 16:37 19:45 21:14
Kadışehri 04:04 05:40 12:47 16:35 19:44 21:13
Saraykent 04:06 05:41 12:48 16:36 19:44 21:13
Sarıkaya 04:08 05:42 12:48 16:37 19:45 21:13
Şefaatli 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:15
Sorgun 04:07 05:43 12:49 16:38 19:46 21:15
Yenifakılı 04:10 05:44 12:50 16:38 19:46 21:13
Yerköy 04:11 05:46 12:52 16:40 19:48 21:17