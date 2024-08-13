Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:09     05:44     12:51     16:39     19:47     21:16

Kemal Belgin kimdir? Kemal Belgin kimdir?

Akdağmadeni    04:05     05:40     12:46     16:35     19:43     21:11

Aydıncık             04:06     05:42     12:49     16:38     19:46     21:15

Boğazlıyan         04:10     05:43     12:49     16:37     19:44     21:12

Çandır                 04:08     05:42     12:48     16:36     19:44     21:11

Çayıralan            04:07     05:42     12:47     16:35     19:43     21:11

Çekerek              04:05     05:41     12:48     16:37     19:45     21:14

Kadışehri            04:04     05:40     12:47     16:35     19:44     21:13

Saraykent           04:06     05:41     12:48     16:36     19:44     21:13

Sarıkaya              04:08     05:42     12:48     16:37     19:45     21:13

Şefaatli                04:10    05:45     12:51     16:39     19:47     21:15

Sorgun                04:07     05:43     12:49     16:38     19:46     21:15

Yenifakılı            04:10     05:44     12:50     16:38     19:46     21:13

Yerköy                04:11     05:46     12:52     16:40     19:48     21:17

Kaynak: Haber Merkezi