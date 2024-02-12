Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:07     07:31     13:00     15:52     18:19     19:38

Akdağmadeni    06:03     07:27     12:56     15:48     18:15     19:34

Aydıncık             06:03     07:27     12:56     15:48     18:15     19:34

Boğazlıyan         06:05     07:28     12:58     15:51     18:18     19:36

Çandır                 06:04     07:27     12:57     15:50     18:17     19:35

Çayıralan            06:04     07:27     12:57     15:49     18:16     19:35

Çekerek              06:04     07:29     12:57     15:48     18:16     19:35

Kadışehri            06:03     07:28     12:56     15:47     18:15     19:34

Saraykent           06:04     07:28     12:57     15:49     18:16     19:35

Sarıkaya              06:05     07:28     12:58     15:50     18:17     19:36

Şefaatli                06:07    07:31     13:00     15:53     18:20     19:38

Sorgun                06:06     07:30     12:59     15:50     18:17     19:36

Yenifakılı            06:06     07:29     12:59     15:52     18:19     19:37

Yerköy                06:08     07:32     13:01     15:53     18:20     19:39

Kaynak: Haber Merkezi