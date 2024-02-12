Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:07 07:31 13:00 15:52 18:19 19:38

Akdağmadeni 06:03 07:27 12:56 15:48 18:15 19:34

Aydıncık 06:03 07:27 12:56 15:48 18:15 19:34

Boğazlıyan 06:05 07:28 12:58 15:51 18:18 19:36

Çandır 06:04 07:27 12:57 15:50 18:17 19:35

Çayıralan 06:04 07:27 12:57 15:49 18:16 19:35

Çekerek 06:04 07:29 12:57 15:48 18:16 19:35

Kadışehri 06:03 07:28 12:56 15:47 18:15 19:34

Saraykent 06:04 07:28 12:57 15:49 18:16 19:35

Sarıkaya 06:05 07:28 12:58 15:50 18:17 19:36

Şefaatli 06:07 07:31 13:00 15:53 18:20 19:38

Sorgun 06:06 07:30 12:59 15:50 18:17 19:36

Yenifakılı 06:06 07:29 12:59 15:52 18:19 19:37

Yerköy 06:08 07:32 13:01 15:53 18:20 19:39