Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:27     06:50     12:56     16:14     18:51     20:09

Akdağmadeni    05:23     06:46     12:51     16:09     18:47     20:04

Aydıncık             05:25     06:48     12:54     16:12     18:49     20:07

Boğazlıyan         05:26     06:48     12:54     16:12     18:50     20:06

Yozgat hava durumu 11 Mart 2024 Yozgat hava durumu 11 Mart 2024

Çandır                 05:25     06:47     12:53     16:11     18:49     20:05

Çayıralan            05:24     06:46     12:52     16:11     18:48     20:05

Çekerek              05:24     06:47     12:53     16:11     18:48     20:06

Kadışehri            05:23     06:46     12:52     16:10     18:47     20:05

Saraykent           05:24     06:47     12:53     16:11     18:48     20:06

Sarıkaya              05:25     06:48     12:53     16:12     18:49     20:06

Şefaatli                05:28    06:50     12:56     16:14     18:52     20:09

Sorgun                05:26     06:48     12:54     16:12     18:50     20:07

Yenifakılı            05:27     06:49     12:55     16:13     18:51     20:07

Yerköy                05:29     06:51     12:57     16:15     18:53     20:10

Kaynak: Haber Merkezi