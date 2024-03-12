Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:27 06:50 12:56 16:14 18:51 20:09

Akdağmadeni 05:23 06:46 12:51 16:09 18:47 20:04

Aydıncık 05:25 06:48 12:54 16:12 18:49 20:07

Boğazlıyan 05:26 06:48 12:54 16:12 18:50 20:06

Çandır 05:25 06:47 12:53 16:11 18:49 20:05

Çayıralan 05:24 06:46 12:52 16:11 18:48 20:05

Çekerek 05:24 06:47 12:53 16:11 18:48 20:06

Kadışehri 05:23 06:46 12:52 16:10 18:47 20:05

Saraykent 05:24 06:47 12:53 16:11 18:48 20:06

Sarıkaya 05:25 06:48 12:53 16:12 18:49 20:06

Şefaatli 05:28 06:50 12:56 16:14 18:52 20:09

Sorgun 05:26 06:48 12:54 16:12 18:50 20:07

Yenifakılı 05:27 06:49 12:55 16:13 18:51 20:07

Yerköy 05:29 06:51 12:57 16:15 18:53 20:10