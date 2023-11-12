Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:48 07:14 12:30 15:11 17:35 18:56
Akdağmadeni 05:44 07:10 12:26 15:07 17:31 18:52
Aydıncık 05:46 07:12 12:28 15:09 17:34 18:55
Boğazlıyan 05:47 07:13 12:28 15:08 17:33 18:54
Çandır 05:45 07:10 12:27 15:09 17:34 18:54
Çayıralan 05:45 07:10 12:26 15:09 17:33 18:53
Çekerek 05:46 07:12 12:27 15:08 17:32 18:53
Kadışehri 05:45 07:11 12:26 15:07 17:31 18:52
Saraykent 05:46 07:11 12:27 15:08 17:33 18:53
Sarıkaya 05:46 07:11 12:28 15:09 17:34 18:54
Şefaatli 05:48 07:14 12:30 15:12 17:36 18:56
Sorgun 05:47 07:13 12:28 15:09 17:34 18:55
Yenifakılı 05:47 07:12 12:29 15:12 17:36 18:56
Yerköy 05:50 07:15 12:31 15:13 17:37 18:57Kaynak: Haber Merkezi