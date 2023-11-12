Sivas’ta 30 bin fidan toprakla buluştu Sivas’ta 30 bin fidan toprakla buluştu

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:48     07:14     12:30     15:11     17:35     18:56

Akdağmadeni    05:44     07:10     12:26     15:07     17:31     18:52

Aydıncık             05:46     07:12     12:28     15:09     17:34     18:55

Boğazlıyan         05:47     07:13     12:28     15:08     17:33     18:54

Çandır                 05:45     07:10     12:27     15:09     17:34     18:54

Çayıralan            05:45     07:10     12:26     15:09     17:33     18:53

Çekerek              05:46     07:12     12:27     15:08     17:32     18:53

Kadışehri            05:45     07:11     12:26     15:07     17:31     18:52

Saraykent           05:46     07:11     12:27     15:08     17:33     18:53

Sarıkaya              05:46     07:11     12:28     15:09     17:34     18:54    

Şefaatli                05:48    07:14     12:30     15:12     17:36     18:56

Sorgun                05:47     07:13     12:28     15:09     17:34     18:55

Yenifakılı            05:47     07:12     12:29     15:12     17:36     18:56

Yerköy                05:50     07:15     12:31     15:13     17:37     18:57

Kaynak: Haber Merkezi