Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat hava durumu 12 Eylül 2024 Yozgat hava durumu 12 Eylül 2024

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:47     06:12     12:42     16:15     19:02     20:22

Akdağmadeni   04:43      06:08     12:38     16:10     18:58     20:17

Aydıncık             04:44     06:10     12:40     16:13     19:00     20:20

Boğazlıyan         04:46     06:11     12:40     16:13     19:00     20:19

Çandır                 04:45     06:10     12:39     16:12     18:59     20:18

Çayıralan            04:45     06:09     12:39     16:11     18:58     20:17

Çekerek              04:44     06:09     12:39     16:12     18:59     20:19

Kadışehri            04:43     06:08     12:38     16:11     18:58     20:18

Saraykent           04:44     06:09     12:39     16:12     18:59     20:19

Sarıkaya              04:45     06:10     12:40     16:12     19:00     20:19

Şefaatli                04:48    06:13     12:42     16:15     19:02     20:21

Sorgun                04:45     06:11     12:41     16:13     19:01     20:20

Yenifakılı            04:47     06:12     12:41     16:14     19:01     20:20

Yerköy                04:49     06:14     12:43     16:16     19:03     20:23

Kaynak: Haber Merkezi