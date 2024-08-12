Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:07     05:43     12:51     16:40     19:49     21:18

Akdağmadeni    04:04     05:39     12:47     16:35     19:44     21:13

Aydıncık             04:04     05:41     12:49     16:38     19:47     21:17

Anant Ambani kimdir? Anant Ambani kimdir?

Boğazlıyan         04:08     05:43     12:49     16:37     19:46     21:14

Çandır                 04:08     05:43     12:49     16:37     19:46     21:14

Çayıralan            04:06     05:41     12:47     16:36     19:44     21:12

Çekerek              04:04     05:40     12:48     16:37     19:46     21:16

Kadışehri            04:03     05:39     12:47     16:36     19:45     21:15

Saraykent           04:05     05:40     12:48     16:37     19:46     21:14

Sarıkaya              04:06     05:41     12:49     16:37     19:46     21:14

Şefaatli                04:09    05:44     12:51     16:40     19:48     21:17

Sorgun                04:06     05:42     12:49     16:38     19:47     21:16

Yenifakılı            04:09     05:43     12:50     16:38     19:47     21:15

Yerköy                04:09     05:45     12:52     16:41     19:50     21:18

Kaynak: Haber Merkezi