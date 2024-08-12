Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18

Akdağmadeni 04:04 05:39 12:47 16:35 19:44 21:13

Aydıncık 04:04 05:41 12:49 16:38 19:47 21:17

Boğazlıyan 04:08 05:43 12:49 16:37 19:46 21:14

Çandır 04:08 05:43 12:49 16:37 19:46 21:14

Çayıralan 04:06 05:41 12:47 16:36 19:44 21:12

Çekerek 04:04 05:40 12:48 16:37 19:46 21:16

Kadışehri 04:03 05:39 12:47 16:36 19:45 21:15

Saraykent 04:05 05:40 12:48 16:37 19:46 21:14

Sarıkaya 04:06 05:41 12:49 16:37 19:46 21:14

Şefaatli 04:09 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17

Sorgun 04:06 05:42 12:49 16:38 19:47 21:16

Yenifakılı 04:09 05:43 12:50 16:38 19:47 21:15

Yerköy 04:09 05:45 12:52 16:41 19:50 21:18