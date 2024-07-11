Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:24 05:15 12:51 16:48 20:17 22:00

Akdağmadeni 03:20 05:11 12:47 16:43 20:13 21:56

Aydıncık 03:19 05:12 12:49 16:46 20:17 22:01

Boğazlıyan 03:27 05:16 12:50 16:45 20:14 21:55

Çandır 03:25 05:14 12:49 16:44 20:13 21:54

Çayıralan 03:24 05:14 12:48 16:43 20:12 21:54

Çekerek 03:20 05:12 12:49 16:45 20:15 21:59

Kadışehri 03:19 05:11 12:47 16:44 20:14 21:57

Saraykent 03:22 05:13 12:49 16:45 20:14 21:57

Sarıkaya 03:24 05:14 12:49 16:45 20:14 21:56

Şefaatli 03:27 05:17 12:52 16:47 20:17 21:58

Sorgun 03:23 05:14 12:50 16:46 20:16 21:59

Yenifakılı 03:27 05:16 12:51 16:46 20:15 21:56

Yerköy 03:27 05:17 12:53 16:49 20:18 22:00