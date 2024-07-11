Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (9)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:24     05:15     12:51     16:48     20:17     22:00

Akdağmadeni    03:20     05:11     12:47     16:43     20:13     21:56

Aydıncık             03:19     05:12     12:49     16:46     20:17     22:01

Boğazlıyan         03:27     05:16     12:50     16:45     20:14     21:55

Çandır                 03:25     05:14     12:49     16:44     20:13     21:54

Çayıralan            03:24     05:14     12:48     16:43     20:12     21:54

Çekerek              03:20     05:12     12:49     16:45     20:15     21:59

Mustafa Ertekin kimdir? Mustafa Ertekin kimdir?

Kadışehri            03:19     05:11     12:47     16:44     20:14     21:57

Saraykent           03:22     05:13     12:49     16:45     20:14     21:57

Sarıkaya              03:24     05:14     12:49     16:45     20:14     21:56

Şefaatli                03:27    05:17     12:52     16:47     20:17     21:58

Sorgun                03:23     05:14     12:50     16:46     20:16     21:59

Yenifakılı            03:27     05:16     12:51     16:46     20:15     21:56

Yerköy                03:27     05:17     12:53     16:49     20:18     22:00

Kaynak: Haber Merkezi