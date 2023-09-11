Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (1)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Obruk oluşumunu artırıyor! Obruk oluşumunu artırıyor!

Yozgat                  04:45     06:11     12:43     16:16     19:05     20:25

Akdağmadeni    04:41     06:06     12:38     16:12     19:01     20:20

Aydıncık             04:42     06:08     12:41     16:14     19:03     20:24

Boğazlıyan         04:44     06:09     12:41     16:15     19:03     20:22

Çandır                 04:43     06:08     12:40     16:13     19:02     20:21

Çayıralan            04:43     06:07     12:39     16:13     19:01     20:21

Çekerek              04:42     06:08     12:40     16:14     19:02     20:23

Kadışehri            04:41     06:06     12:39     16:12     19:01     20:21

Saraykent           04:42     06:08     12:40     16:14     19:02     20:22

Sarıkaya              04:43     06:08     12:40     16:14     19:02     20:22

Şefaatli               04:43     06:08     12:40     16:14     19:02     20:22

Sorgun                04:43     06:09     12:41     16:15     19:03     20:23

Yenifakılı            04:45     06:10     12:42     16:16     19:04     20:23

Yerköy                04:47     06:12     12:44     16:18     19:06     20:26

(Haber Merkezi)