Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:06 05:42 12:51 16:40 19:50 21:19
Akdağmadeni 04:02 05:38 12:47 16:36 19:45 21:15
Aydıncık 04:03 05:40 12:49 16:39 19:49 21:19
Boğazlıyan 04:07 05:42 12:49 16:38 19:47 21:15
Çandır 04:06 05:40 12:48 16:37 19:46 21:14
Çayıralan 04:05 05:40 12:48 16:36 19:46 21:14
Çekerek 04:02 05:39 12:48 16:38 19:48 21:18
Kadışehri 04:01 05:38 12:47 16:37 19:46 21:16
Saraykent 04:04 05:40 12:48 16:37 19:47 21:16
Sarıkaya 04:05 05:40 12:49 16:38 19:47 21:16
Şefaatli 04:08 05:43 12:51 16:40 19:50 21:18
Sorgun 04:05 05:41 12:50 16:39 19:48 21:18
Yenifakılı 04:08 05:43 12:50 16:39 19:48 21:16
Yerköy 04:08 05:44 12:52 16:41 19:51 21:20