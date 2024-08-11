Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:06 05:42 12:51 16:40 19:50 21:19

Akdağmadeni 04:02 05:38 12:47 16:36 19:45 21:15

Aydıncık 04:03 05:40 12:49 16:39 19:49 21:19

Boğazlıyan 04:07 05:42 12:49 16:38 19:47 21:15

Çandır 04:06 05:40 12:48 16:37 19:46 21:14

Çayıralan 04:05 05:40 12:48 16:36 19:46 21:14

Çekerek 04:02 05:39 12:48 16:38 19:48 21:18

Kadışehri 04:01 05:38 12:47 16:37 19:46 21:16

Saraykent 04:04 05:40 12:48 16:37 19:47 21:16

Sarıkaya 04:05 05:40 12:49 16:38 19:47 21:16

Şefaatli 04:08 05:43 12:51 16:40 19:50 21:18

Sorgun 04:05 05:41 12:50 16:39 19:48 21:18

Yenifakılı 04:08 05:43 12:50 16:39 19:48 21:16

Yerköy 04:08 05:44 12:52 16:41 19:51 21:20