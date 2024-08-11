Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat hava durumu 11 Ağustos 2024 Yozgat hava durumu 11 Ağustos 2024

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:06     05:42     12:51     16:40     19:50     21:19

Akdağmadeni    04:02     05:38     12:47     16:36     19:45     21:15

Aydıncık             04:03     05:40     12:49     16:39     19:49     21:19

Boğazlıyan         04:07     05:42     12:49     16:38     19:47     21:15

Çandır                 04:06     05:40     12:48     16:37     19:46     21:14

Çayıralan            04:05     05:40     12:48     16:36     19:46     21:14

Çekerek              04:02     05:39     12:48     16:38     19:48     21:18

Kadışehri            04:01     05:38     12:47     16:37     19:46     21:16

Saraykent           04:04     05:40     12:48     16:37     19:47     21:16

Sarıkaya              04:05     05:40     12:49     16:38     19:47     21:16

Şefaatli                04:08    05:43     12:51     16:40     19:50     21:18

Sorgun                04:05     05:41     12:50     16:39     19:48     21:18

Yenifakılı            04:08     05:43     12:50     16:39     19:48     21:16

Yerköy                04:08     05:44     12:52     16:41     19:51     21:20

Kaynak: Haber Merkezi