Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (12)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:23     05:15     12:51     16:48     20:18     22:01

Müdür çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi Müdür çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi

Akdağmadeni    03:20     05:11     12:47     16:43     20:13     21:56

Aydıncık             03:19     05:12     12:49     16:46     20:17     22:01

Boğazlıyan         03:26     05:15     12:49     16:45     20:14     21:55

Çandır                 03:24     05:14     12:48     16:44     20:13     21:55

Çayıralan            03:23     05:13     12:48     16:43     20:13     21:54

Çekerek              03:19     05:11     12:48     16:45     20:16     22:00

Kadışehri            03:18     05:10     12:47     16:44     20:14     21:58

Saraykent           03:21     05:12     12:48     16:45     20:15     21:57

Sarıkaya              03:26     05:16     12:51     16:47     20:17     21:59

Şefaatli                03:22    05:13     12:50     16:46     20:16     21:59

Sorgun                03:21     05:13     12:50     16:46     20:17     22:00

Yenifakılı            03:26     05:16     12:50     16:46     20:15     21:57

Yerköy                03:26     05:17     12:53     16:49     20:19     22:01

Kaynak: Haber Merkezi