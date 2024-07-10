Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:23 05:15 12:51 16:48 20:18 22:01
Akdağmadeni 03:20 05:11 12:47 16:43 20:13 21:56
Aydıncık 03:19 05:12 12:49 16:46 20:17 22:01
Boğazlıyan 03:26 05:15 12:49 16:45 20:14 21:55
Çandır 03:24 05:14 12:48 16:44 20:13 21:55
Çayıralan 03:23 05:13 12:48 16:43 20:13 21:54
Çekerek 03:19 05:11 12:48 16:45 20:16 22:00
Kadışehri 03:18 05:10 12:47 16:44 20:14 21:58
Saraykent 03:21 05:12 12:48 16:45 20:15 21:57
Sarıkaya 03:26 05:16 12:51 16:47 20:17 21:59
Şefaatli 03:22 05:13 12:50 16:46 20:16 21:59
Sorgun 03:21 05:13 12:50 16:46 20:17 22:00
Yenifakılı 03:26 05:16 12:50 16:46 20:15 21:57
Yerköy 03:26 05:17 12:53 16:49 20:19 22:01