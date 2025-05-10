Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 03:44    05:24    12:42    16:34    19:50    21:24

Akdağmadeni   03:40    05:20    12:38    16:30    19:46    21:19

Aydıncık             03:40    05:21    12:40    16:33    19:49    21:23

Boğazlıyan         03:45    05:24    12:40    16:32    19:47    21:19

Çandır                 03:44    05:23    12:39    16:31    19:46    21:18

Çayıralan            03:43    05:22    12:39    16:30    19:46    21:18

Çekerek              03:40    05:21    12:39    16:32    19:48    21:22

Kadışehri            03:39    05:20    12:38    16:31    19:47    21:21

Saraykent          03:41    05:22    12:39    16:31    19:47    21:20

Sarıkaya              03:43    05:23    12:40    16:32    19:47    21:20

Şefaatli               03:45    05:25    12:42    16:34    19:50    21:23

Sorgun                03:42    05:23    12:41    16:33    19:49    21:22

Yenifakılı            03:46    05:25    12:41    16:33    19:48    21:20

Yerköy                03:46    05:26    12:44    16:35    19:51    21:24

Kaynak: Haber Merkezi