Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:11     05:05     12:45     16:42     20:15     22:01

Akdağmadeni    03:08     05:01     12:41     16:38     20:11     21:56

Aydıncık             03:07     05:02     12:43     16:41     20:15     22:01

Boğazlıyan         03:14     05:05     12:44     16:39     20:12     21:55

Çandır                 03:12     05:04     12:42     16:38     20:11     21:54

Çayıralan            03:11     05:03     12:42     16:38     20:10     21:54

Çekerek              03:06     05:02     12:43     16:40     20:13     22:00

Kadışehri            03:06     05:01     12:41     16:39     20:12     21:58

Saraykent           03:09     05:03     12:42     16:39     20:12     21:57

Sarıkaya              03:11     05:04     12:43     16:39     20:12     21:57

Şefaatli                03:13    05:06     12:46     16:42     20:15     21:59

Sorgun                03:10     05:04     12:44     16:41     20:14     21:59

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Yenifakılı            03:14     05:06     12:45     16:40     20:13     21:56

Yerköy                03:14     05:07     12:47     16:43     20:16     22:01

Kaynak: Haber Merkezi