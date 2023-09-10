Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler                              İmsak     Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:44     06:10     12:43     16:17     19:07     20:27

Akdağmadeni    04:40    06:05     12:39     16:13     19:02     20:22

Aydıncık             04:41      06:07     12:41     16:16     19:05     20:26

Boğazlıyan         04:43      06:08     12:41     16:16     19:04     20:24

Çandır                04:42       06:07     12:40     16:14     19:03     20:23

Çayıralan           04:41       06:07     12:40     16:14     19:03     20:22

Çekerek             04:40      06:07     12:40     16:15     19:04     20:25

Kadışehri           04:39       06:05     12:39     16:13     19:03     20:23

Yozgat ilçeleri Yozgat’a ne kadar mesafededir? Yozgat ilçeleri Yozgat’a ne kadar mesafededir?

Saraykent          04:41      06:07     12:40     16:15     19:04     20:24

Sarıkaya             04:42       06:07     12:41     16:15     19:04     20:24

Şefaatli               04:45      06:10     12:43     16:18     19:07     20:26

Sorgun                04:42      06:08     12:42     16:16     19:05     20:25

Yenifakılı            04:44      06:09     12:42     16:17     19:05     20:25

Yerköy                04:45      06:11     12:44     16:19     19:08     20:28