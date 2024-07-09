Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                03:22     05:14     12:51     16:48     20:18     22:02

Akdağmadeni    03:19     05:10     12:47     16:43     20:13     21:56

Aydıncık             03:18     05:11     12:49     16:46     20:17     22:02

Zafer Peker kimdir? Zafer Peker kimdir?

Boğazlıyan         03:24     05:14     12:49     16:45     20:15     21:56

Çandır                 03:23     05:13     12:48     16:44     20:14     21:55

Çayıralan            03:22     05:12     12:48     16:43     20:13     21:55

Çekerek              03:18     05:10     12:48     16:45     20:16     22:01

Kadışehri            03:17     05:10     12:47     16:44     20:15     21:59

Saraykent           03:20     05:12     12:48     16:44     20:15     21:58

Sarıkaya              03:22     05:13     12:49     16:45     20:15     21:57

Şefaatli                03:24    05:15     12:51     16:47     20:17     22:00

Sorgun                03:21     05:13     12:50     16:46     20:17     22:00

Yenifakılı            03:25     05:15     12:50     16:46     20:16     21:57

Yerköy                03:25     05:16     12:52     16:49     20:19     22:02

Kaynak: Haber Merkezi