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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:26 07:55 12:53 15:19 17:40 19:04

Akdağmadeni 06:21 07:50 12:48 15:15 17:36 19:00

Aydıncık 06:24 07:54 12:51 15:16 17:37 19:01

Boğazlıyan 06:23 07:52 12:51 15:19 17:40 19:03

Çandır 06:22 07:51 12:50 15:17 17:39 19:02

Çayıralan 06:22 07:50 12:49 15:17 17:38 19:01

Çekerek 06:23 07:53 12:50 15:15 17:36 19:01

Kadışehri 06:22 07:52 12:49 15:14 17:35 19:00

Saraykent 06:23 07:52 12:50 15:16 17:37 19:01

Sarıkaya 06:23 07:52 12:50 15:17 17:39 19:02

Şefaatli 06:26 07:54 12:53 15:20 17:41 19:04

Sorgun 06:24 07:54 12:51 15:17 17:38 19:02

Yenifakılı 06:24 07:53 12:52 15:20 17:41 19:04

Yerköy 06:27 07:56 12:54 15:20 17:42 19:05