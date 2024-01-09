Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kimdir?

Yozgat                  06:26     07:55     12:53     15:19     17:40     19:04

Akdağmadeni    06:21     07:50     12:48     15:15     17:36     19:00

Aydıncık             06:24     07:54     12:51     15:16     17:37     19:01

Boğazlıyan         06:23     07:52     12:51     15:19     17:40     19:03

Çandır                 06:22     07:51     12:50     15:17     17:39     19:02

Çayıralan            06:22     07:50     12:49     15:17     17:38     19:01

Çekerek              06:23     07:53     12:50     15:15     17:36     19:01

Kadışehri            06:22     07:52     12:49     15:14     17:35     19:00

Saraykent            06:23    07:52     12:50     15:16     17:37     19:01

Sarıkaya              06:23     07:52     12:50     15:17     17:39     19:02

Şefaatli                06:26    07:54     12:53     15:20     17:41     19:04

Sorgun                06:24     07:54     12:51     15:17     17:38     19:02

Yenifakılı            06:24     07:53     12:52     15:20     17:41     19:04

Yerköy                06:27     07:56     12:54     15:20     17:42     19:05

Kaynak: Haber Merkezi