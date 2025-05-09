Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:45 05:25 12:42 16:34 19:49 21:22

Akdağmadeni 03:42 05:21 12:38 16:29 19:45 21:17

Aydıncık 03:42 05:22 12:40 16:33 19:48 21:22

Boğazlıyan 03:46 05:25 12:41 16:31 19:46 21:18

Çandır 03:45 05:24 12:39 16:30 19:45 21:17

Çayıralan 03:44 05:23 12:39 16:30 19:45 21:17

Çekerek 03:41 05:22 12:40 16:32 19:47 21:21

Kadışehri 03:40 05:21 12:38 16:30 19:46 21:19

Saraykent 03:43 05:23 12:39 16:31 19:46 21:19

Sarıkaya 03:44 05:24 12:40 16:31 19:46 21:19

Şefaatli 03:47 05:26 12:42 16:34 19:49 21:21

Sorgun 03:44 05:24 12:41 16:33 19:48 21:21

Yenifakılı 03:47 05:26 12:41 16:32 19:47 21:19

Yerköy 03:47 05:27 12:44 16:35 19:50 21:23