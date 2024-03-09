Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgatta-cuma-namazi-saat-kacta-1

Yozgat namaz vakitleri 08 Mart 2024 Cuma Yozgat namaz vakitleri 08 Mart 2024 Cuma

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Yozgat İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:32 06:55 12:56 16:12 18:48 20:05

 

Akdağmadeni İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:28 06:50 12:52 16:08 18:44 20:01

 

Aydıncık (y) İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:30 06:53 12:54 16:10 18:46 20:04

 

Boğazlıyan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:31 06:53 12:55 16:11 18:47 20:03

 

Çandır İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:30 06:52 12:54 16:10 18:45 20:02

 

Çayıralan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:29 06:51 12:53 16:09 18:45 20:02

 

Çekerek İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:29 06:52 12:54 16:09 18:45 20:03

 

Kadışehri İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:28 06:51 12:52 16:08 18:44 20:02

 

Saraykent İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:29 06:52 12:53 16:09 18:45 20:03

 

Sarıkaya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:30 06:52 12:54 16:10 18:46 20:03

 

Şefaatli İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:32 06:55 12:57 16:12 18:48 20:05

 

Sorgun İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:30 06:53 12:55 16:10 18:47 20:04

 

Yenifakılı İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:32 06:54 12:56 16:12 18:48 20:04

 

Yerköy İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Mart 2024 Cumartesi 28 Şaban 1445 05:33 06:56 12:58 16:13 18:49 20:07
Kaynak: Haber Merkezi