Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:32
|06:55
|12:56
|16:12
|18:48
|20:05
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:28
|06:50
|12:52
|16:08
|18:44
|20:01
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:30
|06:53
|12:54
|16:10
|18:46
|20:04
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:31
|06:53
|12:55
|16:11
|18:47
|20:03
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:30
|06:52
|12:54
|16:10
|18:45
|20:02
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:29
|06:51
|12:53
|16:09
|18:45
|20:02
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:29
|06:52
|12:54
|16:09
|18:45
|20:03
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:28
|06:51
|12:52
|16:08
|18:44
|20:02
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:29
|06:52
|12:53
|16:09
|18:45
|20:03
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:30
|06:52
|12:54
|16:10
|18:46
|20:03
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:32
|06:55
|12:57
|16:12
|18:48
|20:05
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:30
|06:53
|12:55
|16:10
|18:47
|20:04
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:32
|06:54
|12:56
|16:12
|18:48
|20:04
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Mart 2024 Cumartesi
|28 Şaban 1445
|05:33
|06:56
|12:58
|16:13
|18:49
|20:07
Kaynak: Haber Merkezi