Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:43 06:09 12:43 16:18 19:07 20:27
Akdağmadeni 04:39 06:05 12:39 16:13 19:03 20:23
Aydıncık 04:41 06:07 12:41 16:16 19:05 20:26
Boğazlıyan 04:43 06:08 12:41 16:16 19:05 20:24
Çandır 04:42 06:07 12:40 16:15 19:04 20:23
Çayıralan 04:41 06:06 12:40 16:14 19:03 20:23
Çekerek 04:40 06:06 12:40 16:15 19:04 20:25
Kadışehri 04:39 06:05 12:39 16:14 19:03 20:24
Saraykent 04:41 06:07 12:40 16:15 19:04 20:24
Sarıkaya 04:42 06:07 12:41 16:15 19:04 20:24
Şefaatli 04:44 06:10 12:43 16:18 19:07 20:27
Sorgun 04:42 06:08 12:42 16:16 19:05 20:26
Yenifakılı 04:44 06:09 12:42 16:17 19:06 20:25
Yerköy 04:45 06:11 12:44 16:19 19:08 20:28