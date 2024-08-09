Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:03     05:40    12:51    16:41    19:52    21:23

Akdağmadeni    04:00    05:36    12:47    16:37    19:48    21:18

Aydıncık             04:00     05:38    12:49    16:40    19:51    21:22

Boğazlıyan         04:04     05:40    12:50    16:39    19:49    21:18

Çandır                 04:03    05:39    12:49    16:38    19:49    21:18

Çayıralan            04:02    05:38    12:48    16:37    19:48    21:17

Çekerek              03:59    05:37    12:49    16:39    19:50    21:21

Kadışehri            03:58    05:36    12:47    16:38    19:49    21:20

Saraykent           04:01    05:38    12:49    16:38    19:49    21:19

Sarıkaya              04:02    05:39    12:49    16:39    19:50    21:19

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Şefaatli                04:05   05:41    12:52    16:41    19:52    21:22

Sorgun                04:02    05:39    12:50    16:40    19:51    21:21

Yenifakılı            04:05     05:41    12:51    16:40    19:50    21:20

Yerköy                04:05     05:42    12:53    16:42    19:53    21:23

Kaynak: Haber Merkezi