Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:03 05:40 12:51 16:41 19:52 21:23

Akdağmadeni 04:00 05:36 12:47 16:37 19:48 21:18

Aydıncık 04:00 05:38 12:49 16:40 19:51 21:22

Boğazlıyan 04:04 05:40 12:50 16:39 19:49 21:18

Çandır 04:03 05:39 12:49 16:38 19:49 21:18

Çayıralan 04:02 05:38 12:48 16:37 19:48 21:17

Çekerek 03:59 05:37 12:49 16:39 19:50 21:21

Kadışehri 03:58 05:36 12:47 16:38 19:49 21:20

Saraykent 04:01 05:38 12:49 16:38 19:49 21:19

Sarıkaya 04:02 05:39 12:49 16:39 19:50 21:19

Şefaatli 04:05 05:41 12:52 16:41 19:52 21:22

Sorgun 04:02 05:39 12:50 16:40 19:51 21:21

Yenifakılı 04:05 05:41 12:51 16:40 19:50 21:20

Yerköy 04:05 05:42 12:53 16:42 19:53 21:23