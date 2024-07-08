Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:20 05:13 12:51 16:47 20:19 22:03

Akdağmadeni 03:18 05:10 12:47 16:43 20:14 21:57

Aydıncık 03:17 05:10 12:49 16:46 20:18 22:03

Boğazlıyan 03:24 05:14 12:49 16:44 20:15 21:57

Çandır 03:22 05:12 12:48 16:44 20:14 21:56

Çayıralan 03:21 05:12 12:48 16:43 20:14 21:56

Çekerek 03:17 05:10 12:48 16:45 20:17 22:01

Kadışehri 03:16 05:09 12:47 16:44 20:15 22:00

Saraykent 03:19 05:11 12:48 16:44 20:15 21:59

Sarıkaya 03:21 05:12 12:49 16:45 20:15 21:58

Şefaatli 03:23 05:15 12:51 16:47 20:18 22:01

Sorgun 03:20 05:12 12:49 16:46 20:17 22:01

Yenifakılı 03:24 05:14 12:50 16:46 20:16 21:58

Yerköy 03:24 05:15 12:52 16:48 20:19 22:03