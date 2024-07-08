Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:20 05:13 12:51 16:47 20:19 22:03
Akdağmadeni 03:18 05:10 12:47 16:43 20:14 21:57
Aydıncık 03:17 05:10 12:49 16:46 20:18 22:03
Boğazlıyan 03:24 05:14 12:49 16:44 20:15 21:57
Çandır 03:22 05:12 12:48 16:44 20:14 21:56
Çayıralan 03:21 05:12 12:48 16:43 20:14 21:56
Çekerek 03:17 05:10 12:48 16:45 20:17 22:01
Kadışehri 03:16 05:09 12:47 16:44 20:15 22:00
Saraykent 03:19 05:11 12:48 16:44 20:15 21:59
Sarıkaya 03:21 05:12 12:49 16:45 20:15 21:58
Şefaatli 03:23 05:15 12:51 16:47 20:18 22:01
Sorgun 03:20 05:12 12:49 16:46 20:17 22:01
Yenifakılı 03:24 05:14 12:50 16:46 20:16 21:58
Yerköy 03:24 05:15 12:52 16:48 20:19 22:03