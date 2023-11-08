Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Sebamed Türk malı mı? Sebamed İsrail malı mı? Sebamed hangi ülkenin? Sebamed Türk malı mı? Sebamed İsrail malı mı? Sebamed hangi ülkenin?

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:45     07:10     12:29     15:14     17:39     18:59

Akdağmadeni    05:40     07:05     12:25     15:10     17:35     18:55

Aydıncık             05:43     07:08     12:28     15:11     17:37     18:57

Boğazlıyan         05:42     07:07     12:28     15:14     17:39     18:58

Çandır                 05:41     07:06     12:27     15:12     17:38     18:57

Çayıralan            05:41     07:05     12:26     15:12     17:37     18:56

Çekerek              05:42     07:08     12:27     15:11     17:36     18:56

Kadışehri            05:41     07:06     12:26     15:10     17:35     18:55

Saraykent           05:42     07:07     12:27     15:11     17:37     18:57

Sarıkaya              05:42     07:07     12:27     15:12     17:38     18:57    

Şefaatli                05:45    07:09     12:30     15:15     17:40     19:00

Sorgun                05:43     07:08     12:28     15:12     17:38     18:58

Yenifakılı            05:43     07:08     12:29     15:15     17:40     18:59

Yerköy                05:46     07:11     12:31     15:16     17:41     19:01

Kaynak: Haber Merkezi