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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:45 07:10 12:29 15:14 17:39 18:59

Akdağmadeni 05:40 07:05 12:25 15:10 17:35 18:55

Aydıncık 05:43 07:08 12:28 15:11 17:37 18:57

Boğazlıyan 05:42 07:07 12:28 15:14 17:39 18:58

Çandır 05:41 07:06 12:27 15:12 17:38 18:57

Çayıralan 05:41 07:05 12:26 15:12 17:37 18:56

Çekerek 05:42 07:08 12:27 15:11 17:36 18:56

Kadışehri 05:41 07:06 12:26 15:10 17:35 18:55

Saraykent 05:42 07:07 12:27 15:11 17:37 18:57

Sarıkaya 05:42 07:07 12:27 15:12 17:38 18:57

Şefaatli 05:45 07:09 12:30 15:15 17:40 19:00

Sorgun 05:43 07:08 12:28 15:12 17:38 18:58

Yenifakılı 05:43 07:08 12:29 15:15 17:40 18:59

Yerköy 05:46 07:11 12:31 15:16 17:41 19:01